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Çanakkale Ticaret Borsasında Yumurta Fiyatları

Çanakkale Ticaret Borsasında Yumurta Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında yumurtanın tanesi ortalama 2,97 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının listesi verilmiştir.

Çanakkale Ticaret Borsasında yumurtanın tanesi ortalama 2,97 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
YumurtaAdet2,97HTS
Arpa (yemlik)Kg7,00HTS
Buğday (yemlik)Kg6,20HTS
KirazKg27,12MTS
ÇilekKg16,35MTS
ŞeftaliKg18,37MTS
SalatalıkKg12,40MTS
ElmaKg2,55MTS
KayısıKg18,63MTS
Zeytinyağı (ham)Kg86,13MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg87,00MTS
İnek sütüLitre10,94MTS
Koyun sütüLitre19,73MTS
Keçi sütüLitre13,80MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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