Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Buğdayın Kilogramı 3,71 Liradan Satıldı

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 3,71 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin birimleri ve ortalama fiyatları da verildi.