Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Buğdayın Kilogramı 3,71 Liradan Satıldı
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Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 3,71 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin birimleri ve ortalama fiyatları da verildi.
Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 3,71 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (yemlik)
|Kg
|3,71
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|71,30
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|90,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|6,74
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|18,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|12,00
|MTS
|Muhtelif deniz ürünleri
|Kg
|762,17
|MTS
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Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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