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Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Buğdayın Kilogramı 3,71 Liradan Satıldı

Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Buğdayın Kilogramı 3,71 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 3,71 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin birimleri ve ortalama fiyatları da verildi.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 3,71 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (yemlik)Kg3,71HTS
Zeytinyağı (ham)Kg71,30MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg90,00MTS
İnek sütüLitre6,74MTS
Koyun sütüLitre18,00MTS
Keçi sütüLitre12,00MTS
Muhtelif deniz ürünleriKg762,17MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Zeytinyağı Çanakkale Ekonomi Haberler

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