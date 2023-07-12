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Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Arpa Fiyatları Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,80 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının detayları şu şekildedir: Arpa (yemlik): 5,80 TL (HTS), Buğday (yemlik): 5,85 TL (HTS), Buğday (kırmızı): 6,00 TL (HTS), Zeytinyağı (ham): 95,00 TL (MTS), Zeytinyağı (sızma): 154,60 TL (MTS), Kuru soğan: 3,83 TL (MTS), Patates: 5,15 TL (MTS).

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,80 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg5,80HTS
Buğday (yemlik)Kg5,85HTS
Buğday (kırmızı)Kg6,00HTS
Zeytinyağı (ham)Kg95,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg154,60MTS
Kuru soğanKg3,83MTS
PatatesKg5,15MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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