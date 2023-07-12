Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Arpa Fiyatları Açıklandı

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,80 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının detayları şu şekildedir: Arpa (yemlik): 5,80 TL (HTS), Buğday (yemlik): 5,85 TL (HTS), Buğday (kırmızı): 6,00 TL (HTS), Zeytinyağı (ham): 95,00 TL (MTS), Zeytinyağı (sızma): 154,60 TL (MTS), Kuru soğan: 3,83 TL (MTS), Patates: 5,15 TL (MTS).