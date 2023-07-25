Üye Girişi
Haberler

Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Arpa Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 3,51 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 3,51 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg3,51HTS
BezelyeKg14,00MTS
ErikKg17,50MTS
EnginarKg10,00MTS
SarımsakKg6,00MTS
MarulKg6,59MTS
Bakla Kg8,00MTS
Taze soğanKg6,00MTS
İnek sütüLitre10,73MTS
Koyun sütüLitre20,36MTS
Keçi sütüLitre14,92MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title