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Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Arpa Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,99 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının listesi verilmiştir.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,99 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,99MTS
Buğday (yemlik)Kg7,48MTS
Buğday (kırmızı)Kg8,15MTS
Zeytinyağı (ham)Kg108,49MTS
BalıkKg60,11MTS
İnek sütüLitre10,67MTS
Koyun sütüLitre19,99MTS
Keçi sütüLitre13,98MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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