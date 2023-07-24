Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Arpa Fiyatları
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Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,99 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının listesi verilmiştir.
Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,99 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,99
|MTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|7,48
|MTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|8,15
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|108,49
|MTS
|Balık
|Kg
|60,11
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,67
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|19,99
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|13,98
|MTS
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi