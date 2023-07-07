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Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Arpa Fiyatları

Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Arpa Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,85 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,85 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg5,85HTS
BuğdayKg6,00HTS
Buğday (kırmızı)Kg5,85HTS
Zeytinyağı (ham)Kg136,28HTS
Mantar (kuzu göbeği)Kg62,57MTS
İnek sütüLitre11,09MTS
Koyun sütüLitre19,80MTS
Keçi sütüLitre13,80MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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