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Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Arpa Fiyatları

Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Arpa Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,13 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,13 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,13HTS
Buğday Kg6,70HTS
TritikaleKg1,09MTS
Yonca balyasıKg7,14MTS
Zeytinyağı (ham)Kg68,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg90,00MTS
İnek sütüLitre10,80MTS
Koyun sütüLitre20,00MTS
Keçi sütüLitre14,00MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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