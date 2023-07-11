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Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Arpa 5 TL'den İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Arpa (yemlik) 5,00 TL (HTS), Pirinç (luna) 17,00 TL (HTS), Pirinç (Osmancık) 28,77 TL (HTS), Buğday (aşurelik) 13,16 TL (HTS), Buğday (yarması) 13,74 TL (HTS), Buğday (Cumhuriyet) 7,59 TL (MTS), Polen 111,22 TL (MTS), Propolis 505,56 TL (MTS).

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg5,00HTS
Pirinç (luna)Kg17,00HTS
Pirinç (Osmancık)Kg28,77HTS
Buğday (aşurelik)Kg13,16HTS
Buğday (yarması)Kg13,74HTS
Buğday (Cumhuriyet)Kg7,59MTS
PolenKg111,22MTS
PropolisKg505,56MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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