Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Arpa 5 TL'den İşlem Gördü
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Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Arpa (yemlik) 5,00 TL (HTS), Pirinç (luna) 17,00 TL (HTS), Pirinç (Osmancık) 28,77 TL (HTS), Buğday (aşurelik) 13,16 TL (HTS), Buğday (yarması) 13,74 TL (HTS), Buğday (Cumhuriyet) 7,59 TL (MTS), Polen 111,22 TL (MTS), Propolis 505,56 TL (MTS).
Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,00
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|17,00
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|28,77
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|13,16
|HTS
|Buğday (yarması)
|Kg
|13,74
|HTS
|Buğday (Cumhuriyet)
|Kg
|7,59
|MTS
|Polen
|Kg
|111,22
|MTS
|Propolis
|Kg
|505,56
|MTS
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Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
Çanakkale Ekonomi Haberler
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