Çanakkale Ticaret Borsasında Yemlik Arpa 5 TL'den İşlem Gördü

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Arpa (yemlik) 5,00 TL (HTS), Pirinç (luna) 17,00 TL (HTS), Pirinç (Osmancık) 28,77 TL (HTS), Buğday (aşurelik) 13,16 TL (HTS), Buğday (yarması) 13,74 TL (HTS), Buğday (Cumhuriyet) 7,59 TL (MTS), Polen 111,22 TL (MTS), Propolis 505,56 TL (MTS).