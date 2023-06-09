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Çanakkale Ticaret Borsasında Yağlık Ayçiçeği Kilogramı 11,65 Liradan Satıldı

Çanakkale Ticaret Borsasında Yağlık Ayçiçeği Kilogramı 11,65 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 11,65 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 11,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Ayçiçeği (yağlık)Kg11,65HTS
Pirinç (luna)Kg18,50HTS
Pirinç (Osmancık)Kg28,50HTS
Pirinç (baldo)Kg30,34HTS
Buğday (aşurelik)Kg14,00HTS
Buğday silajıKg0,94MTS
Kuzu göbeği mantarıKg126,25MTS
Zeytinyağı (ham)Kg80,64MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg95,00MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg82,86MTS
İnek sütüLitre11,00MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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