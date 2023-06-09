Çanakkale Ticaret Borsasında Yağlık Ayçiçeği Kilogramı 11,65 Liradan Satıldı
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Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 11,65 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 11,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,65
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|18,50
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|28,50
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|30,34
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|14,00
|HTS
|Buğday silajı
|Kg
|0,94
|MTS
|Kuzu göbeği mantarı
|Kg
|126,25
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|80,64
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|95,00
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|82,86
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,00
|MTS
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Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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