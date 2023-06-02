Çanakkale Ticaret Borsasında Luna Pirincinin Kilogramı 24 Liradan Satıldı
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Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 24 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.
Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|24,00
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|29,50
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|30,00
|HTS
|Pirinç (kırık)
|Kg
|10,00
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|7,83
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|16,95
|HTS
|Buğday yarması
|Kg
|15,00
|HTS
|Zeytin
|Kg
|70,00
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|80,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|92,93
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|58,21
|MTS
|Sakatat (küçükbaş)
|Kg
|180,00
|MTS
|Elma
|Kg
|7,15
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,00
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|18,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|12,00
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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