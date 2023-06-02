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Çanakkale Ticaret Borsasında Luna Pirincinin Kilogramı 24 Liradan Satıldı

Çanakkale Ticaret Borsasında Luna Pirincinin Kilogramı 24 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 24 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (luna)Kg24,00HTS
Pirinç (Osmancık)Kg29,50HTS
Pirinç (baldo)Kg30,00HTS
Pirinç (kırık)Kg10,00HTS
Pirinç kepeğiKg7,83HTS
Buğday (aşurelik)Kg16,95HTS
Buğday yarmasıKg15,00HTS
ZeytinKg70,00HTS
Zeytinyağı (ham)Kg80,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg92,93MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg58,21MTS
Sakatat (küçükbaş)Kg180,00MTS
ElmaKg7,15MTS
İnek sütüLitre11,00MTS
Koyun sütüLitre18,00MTS
Keçi sütüLitre12,00MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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