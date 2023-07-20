Çanakkale Ticaret Borsasında Luna Pirincinin Kilogramı 23 TL
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Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 23 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının listesi verilmiştir.
Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 23 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|23,00
|HTS
|Pirinç (kırık)
|Kg
|13,00
|HTS
|Buğday yarması
|Kg
|15,50
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|13,44
|HTS
|Buğday (kırık)
|Kg
|5,80
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|70,00
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|90,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|106,26
|MTS
|Elma (sanayi tipi)
|Kg
|3,16
|MTS
|Ayva (sanayi tipi)
|Kg
|2,09
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,32
|MTS
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Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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