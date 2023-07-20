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Çanakkale Ticaret Borsasında Luna Pirincinin Kilogramı 23 TL

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 23 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının listesi verilmiştir.

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 23 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (luna)Kg23,00HTS
Pirinç (kırık)Kg13,00HTS
Buğday yarmasıKg15,50HTS
Buğday (aşurelik)Kg13,44HTS
Buğday (kırık)Kg5,80HTS
Zeytinyağı (ham)Kg70,00MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg90,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg106,26MTS
Elma (sanayi tipi)Kg3,16MTS
Ayva (sanayi tipi)Kg2,09MTS
İnek sütüLitre10,32MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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