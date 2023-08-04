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Çanakkale Ticaret Borsasında Ekmeklik Buğdayın Kilogramı 6,13 TL'den İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı ortalama 6,13 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Buğday (ekmeklik) - Kg: 6,13 TL, Zeytinyağı (ham) - Kg: 118,96 TL, Zeytinyağı (sızma) - Kg: 99,08 TL. MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Çanakkale Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı ortalama 6,13 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (ekmeklik)Kg6,13MTS
Zeytinyağı (ham)Kg118,96MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg99.08MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Zeytinyağı Çanakkale Ekonomi Haberler

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