Çanakkale Ticaret Borsasında Ekmeklik Buğdayın Kilogramı 6,13 TL'den İşlem Gördü

Çanakkale Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı ortalama 6,13 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Buğday (ekmeklik) - Kg: 6,13 TL, Zeytinyağı (ham) - Kg: 118,96 TL, Zeytinyağı (sızma) - Kg: 99,08 TL. MTS: Müstahsilden Tüccara Satış