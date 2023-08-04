Çanakkale Ticaret Borsasında Ekmeklik Buğdayın Kilogramı 6,13 TL'den İşlem Gördü
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Çanakkale Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı ortalama 6,13 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Buğday (ekmeklik) - Kg: 6,13 TL, Zeytinyağı (ham) - Kg: 118,96 TL, Zeytinyağı (sızma) - Kg: 99,08 TL. MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Çanakkale Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı ortalama 6,13 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,13
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|118,96
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|99.08
|MTS
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi