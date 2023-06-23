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Çanakkale Ticaret Borsasında Çeltik Kilogramı 21,06 Liradan İşlem Gördü

Çanakkale Ticaret Borsasında Çeltik Kilogramı 21,06 Liradan İşlem Gördü

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında çeltiğin kilogramı ortalama 21,06 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Çanakkale Ticaret Borsasında çeltiğin kilogramı ortalama 21,06 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
ÇeltikKg21,06HTS
Pirinç (luna)Kg24,00HTS
Pirinç (Osmancık)Kg35,00HTS
Buğday (aşurelik)Kg13,01HTS
Buğday kepeğiKg2,50HTS
İnek sütüLitre10,65MTS
Koyun sütüLitre10,05MTS
Keçi sütüLitre7,05MTS
SamanKg1,75MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Çeltik Ekonomi Haberler

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