Çanakkale Ticaret Borsasında Çeltik Kilogramı 21,06 Liradan İşlem Gördü
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Çanakkale Ticaret Borsasında çeltiğin kilogramı ortalama 21,06 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Çanakkale Ticaret Borsasında çeltiğin kilogramı ortalama 21,06 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Çeltik
|Kg
|21,06
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|24,00
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|35,00
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|13,01
|HTS
|Buğday kepeği
|Kg
|2,50
|HTS
|İnek sütü
|Litre
|10,65
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|10,05
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|7,05
|MTS
|Saman
|Kg
|1,75
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
Çanakkale Çeltik Ekonomi Haberler
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