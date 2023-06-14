Üye Girişi
Haberler
Çanakkale Ticaret Borsasında Beyaz Peynirin Kilogramı 150 Liradan Satıldı

Çanakkale Ticaret Borsasında Beyaz Peynirin Kilogramı 150 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında beyaz peynirin kilogramı ortalama 150 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Çanakkale Ticaret Borsasında beyaz peynirin kilogramı ortalama 150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Beyaz peynir Kg150,00İHR
Koyun peyniri (350 gram)Adet64,20İHR
Keçi peyniri (300 gram)Adet64,20İHR
Labne Kg60,00İHR
Tulum peyniriKg215,00İHR
Otlu peynirKg166,00İHR
Süzme balKg77,88MTS
Kuru soğanKg5,09MTS
PatatesKg5,10MTS
İnek sütüLitre11,07MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

İHR: İhracat

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale İhracat Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title