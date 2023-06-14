Çanakkale Ticaret Borsasında Beyaz Peynirin Kilogramı 150 Liradan Satıldı
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Çanakkale Ticaret Borsasında beyaz peynirin kilogramı ortalama 150 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Çanakkale Ticaret Borsasında beyaz peynirin kilogramı ortalama 150 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Beyaz peynir
|Kg
|150,00
|İHR
|Koyun peyniri (350 gram)
|Adet
|64,20
|İHR
|Keçi peyniri (300 gram)
|Adet
|64,20
|İHR
|Labne
|Kg
|60,00
|İHR
|Tulum peyniri
|Kg
|215,00
|İHR
|Otlu peynir
|Kg
|166,00
|İHR
|Süzme bal
|Kg
|77,88
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|5,09
|MTS
|Patates
|Kg
|5,10
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,07
|MTS
İHR: İhracat
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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