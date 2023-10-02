Çanakkale Ticaret Borsasında Beyaz Arpa Fiyatları Açıklandı
Çanakkale Ticaret Borsasında beyaz arpanın kilogramı ortalama 5,50 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Çanakkale Ticaret Borsasında beyaz arpanın kilogramı ortalama 5,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (beyaz)
|Kg
|5,50
|MTS
|Buğday
|Kg
|6,00
|MTS
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,38
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|13,30
|MTS
|Çilek
|Kg
|14,75
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|12,12
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|20,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|13,92
|MTS
Kaynak: AA / Ekonomi