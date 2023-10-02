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Çanakkale Ticaret Borsasında Beyaz Arpa Fiyatları Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında beyaz arpanın kilogramı ortalama 5,50 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Çanakkale Ticaret Borsasında beyaz arpanın kilogramı ortalama 5,50 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (beyaz)Kg5,50MTS
BuğdayKg6,00MTS
Buğday (ekmeklik)Kg6,38MTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg13,30MTS
ÇilekKg14,75MTS
İnek sütüLitre12,12MTS
Koyun sütüLitre20,00MTS
Keçi sütüLitre13,92MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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