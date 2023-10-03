Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yumurta Fiyatları
Çanakkale Ticaret Borsası'nda yumurtanın adedi ortalama 2,97 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda yumurtanın adedi ortalama 2,97 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Yumurta
|Adet
|2,97
|HTS
|Pirinç (Luna)
|Kg
|17,50
|HTS
|Buğday (Anadolu)
|Kg
|6,70
|HTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|6,70
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|12,50
|HTS
|Yaş üzüm
|Kg
|18,50
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|11,25
|MTS
|Domates
|Kg
|6,52
|MTS
|Biber
|Kg
|7,50
|MTS
|Biber (kırmızı)
|Kg
|18,42
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,65
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Ekonomi