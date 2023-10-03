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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yumurta Fiyatları

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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yumurtanın adedi ortalama 2,97 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yumurtanın adedi ortalama 2,97 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
YumurtaAdet2,97HTS
Pirinç (Luna)Kg17,50HTS
Buğday (Anadolu)Kg6,70HTS
Buğday (kırmızı)Kg6,70HTS
Buğday (aşurelik)Kg12,50HTS
Yaş üzümKg18,50MTS
Kuru soğanKg11,25MTS
DomatesKg6,52MTS
BiberKg7,50MTS
Biber (kırmızı)Kg18,42MTS
İnek sütüLitre11,65MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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