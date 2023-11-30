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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yemlik Arpa İşlem Gördü

30 Kasım 2023 17:54 Son Güncelleme: 17:55 Abone Ol

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,51 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları da açıklandı.