Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yemlik Arpa İşlem Gördü
Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,51 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları da açıklandı.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,51 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,51
|HTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|5,63
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|15,30
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|20,00
|MTS
|Petek bal
|Kg
|188,10
|MTS
|Süzme bal
|Kg
|148,50
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|4,00
|MTS
|Patates
|Kg
|5,08
|MTS
|Sarımsak
|Kg
|50,00
|MTS
|Domates
|Kg
|16,33
|MTS
|Salatalık
|Kg
|15,31
|MTS
|Elma
|Kg
|4,08
|MTS
|Mandalina
|Kg
|10,20
|MTS
|Pırasa
|Kg
|15,31
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|13,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|13,74
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|13,27
|MTS
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