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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yemlik Arpa İşlem Gördü

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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,51 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları da açıklandı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,51 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,51HTS
Buğday (kırmızı)Kg5,63MTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg15,30MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg20,00MTS
Petek balKg188,10MTS
Süzme balKg148,50MTS
Kuru soğanKg4,00MTS
PatatesKg5,08MTS
SarımsakKg50,00MTS
DomatesKg16,33MTS
SalatalıkKg15,31MTS
ElmaKg4,08MTS
MandalinaKg10,20MTS
PırasaKg15,31MTS
Koyun sütüLitre13,00MTS
Keçi sütüLitre13,74MTS
İnek sütüLitre13,27MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Çanakkale Borsa Tarım Ekonomi Haberler

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