Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yemlik Arpa Fiyatları Açıklandı
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 8 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 8 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|8,00
|HTS
|Erzincan tulum peyniri
|Kg
|230,00
|İHR
|Mozarella peyniri
|Kg
|157,50
|İHR
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|156,06
|MTS
|Muhtelif deniz mahsulleri
|Kg
|149,99
|MTS
|Balık
|Kg
|444,86
|MTS
|Yaş üzüm
|Kg
|33,16
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|13,25
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
İHR: İhracat
Kaynak: AA / Ekonomi