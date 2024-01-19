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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yemlik Arpa Fiyatları Açıklandı

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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 8 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 8 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg8,00HTS
Erzincan tulum peyniriKg230,00İHR
Mozarella peyniriKg157,50İHR
Zeytinyağı (sızma)Kg156,06MTS
Muhtelif deniz mahsulleriKg149,99MTS
BalıkKg444,86MTS
Yaş üzümKg33,16MTS
İnek sütüLitre13,25MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

İHR: İhracat

Kaynak: AA / Ekonomi

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