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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yemlik Arpa Fiyatları Açıklandı

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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 7 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 7 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg7,00HTS
Pirinç (Osmancık)Kg27,50HTS
Pirinç (luna)Kg26,92HTS
Pirinç (baldo)Kg16,88HTS
Pirinç kepeğiKg4,90HTS
Buğday (yemlik)Kg6,00MTS
Buğday (aşurelik)Kg13,00MTS
LahanaKg3,20MTS
DomatesKg4,50MTS
SalatalıkKg7,13MTS
BiberKg20,67MTS
Biber (kırmızı)Kg14,94MTS
Muhtelif deniz mahsulleriKg340,00MTS
Keçi sütüLitre14,21MTS
İnek sütüLitre12,80MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Çanakkale Borsa Tarım Ekonomi Haberler

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