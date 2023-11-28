Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yemlik Arpa Fiyatları Açıklandı
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 7 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 7 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|7,00
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|27,50
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|26,92
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|16,88
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|4,90
|HTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,00
|MTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|13,00
|MTS
|Lahana
|Kg
|3,20
|MTS
|Domates
|Kg
|4,50
|MTS
|Salatalık
|Kg
|7,13
|MTS
|Biber
|Kg
|20,67
|MTS
|Biber (kırmızı)
|Kg
|14,94
|MTS
|Muhtelif deniz mahsulleri
|Kg
|340,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|14,21
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|12,80
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Ekonomi