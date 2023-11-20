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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yemlik Arpa Fiyatları

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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 7 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının listesi verildi.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 7 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg7,00HTS
Pirinç (uzun tane)Kg45,00HTS
Buğday unuKg18,00HTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg15,45HTS
ÇeltikKg18,71MTS
Buğday (ekmeklik)Kg6,00MTS
PatatesKg5,21MTS
Kuru soğanKg3,06MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg188,00MTS
Kuru fasulyeKg64,00MTS
İnek sütüLitre13,32MTS
Keçi sütüLitre14,00MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

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