Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yemlik Arpa Fiyatları
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 7 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının listesi verildi.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 7 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|7,00
|HTS
|Pirinç (uzun tane)
|Kg
|45,00
|HTS
|Buğday unu
|Kg
|18,00
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|15,45
|HTS
|Çeltik
|Kg
|18,71
|MTS
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,00
|MTS
|Patates
|Kg
|5,21
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|3,06
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|188,00
|MTS
|Kuru fasulye
|Kg
|64,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|13,32
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|14,00
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Ekonomi