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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yemlik Arpa Fiyatları

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,40 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının detayları da verildi.