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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yemlik Arpa Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,40 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının detayları da verildi.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,40 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,40HTS
Buğday (kırmızı)Kg6,00HTS
Tulum peyniriKg26,67HTS
ÇeltikKg17,87MTS
Yaş üzümKg32,31MTS
Buğday (cumhuriyet)Kg8,17MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg121,86MTS
DomatesKg25,28MTS
İnek sütüLitre12,57MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Cumhuriyet Çanakkale Ekonomi Haberler

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