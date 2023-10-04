Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yemlik Arpa Fiyatları
Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,40 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının detayları da verildi.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,40 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,40
|HTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|6,00
|HTS
|Tulum peyniri
|Kg
|26,67
|HTS
|Çeltik
|Kg
|17,87
|MTS
|Yaş üzüm
|Kg
|32,31
|MTS
|Buğday (cumhuriyet)
|Kg
|8,17
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|121,86
|MTS
|Domates
|Kg
|25,28
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|12,57
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Ekonomi