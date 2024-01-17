Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yağlık Ayçiçeği Fiyatları
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 16,47 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının listesi verildi.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 16,47 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|16,47
|HTS
|Şeftali
|Kg
|22,00
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|26,20
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|35,59
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|43,25
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|32,20
|HTS
|Buğday yarması
|Kg
|14,00
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|181,35
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|3,06
|MTS
|Patates
|Kg
|4,08
|MTS
|Ayva
|Kg
|25,36
|MTS
|Kabak
|Kg
|16,73
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|14,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|13,38
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Ekonomi