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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yağlık Ayçiçeği Fiyatları

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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 16,47 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının listesi verildi.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 16,47 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Ayçiçeği (yağlık)Kg16,47HTS
ŞeftaliKg22,00HTS
Pirinç (luna)Kg26,20HTS
Pirinç (Osmancık)Kg35,59HTS
Pirinç (baldo)Kg43,25HTS
Buğday (aşurelik)Kg32,20HTS
Buğday yarmasıKg14,00HTS
Zeytinyağı (ham)Kg181,35HTS
Kuru soğanKg3,06MTS
PatatesKg4,08MTS
AyvaKg25,36MTS
KabakKg16,73MTS
Keçi sütüLitre14,00MTS
İnek sütüLitre13,38MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

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