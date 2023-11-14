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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yağlık Ayçiçeği Fiyatları

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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 14,30 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının detayları da verildi.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 14,30 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Ayçiçeği (yağlık)Kg14,30HTS
Arpa (yemlik)Kg6,00MTS
Buğday (yemlik)Kg6,25MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg204,50MTS
ZeytinKg65,00MTS
Mantar (kuzu göbeği)Kg127,95MTS
İnek sütüLitre13,28MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

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