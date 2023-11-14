Çanakkale Ticaret Borsası'nda Yağlık Ayçiçeği Fiyatları
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 14,30 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının detayları da verildi.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 14,30 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|14,30
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,00
|MTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,25
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|204,50
|MTS
|Zeytin
|Kg
|65,00
|MTS
|Mantar (kuzu göbeği)
|Kg
|127,95
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|13,28
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Ekonomi