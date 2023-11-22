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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Mısırın Kilogramı 5,74 TL'den İşlem Gördü

Çanakkale Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı ortalama 5,74 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları da verilmiştir.