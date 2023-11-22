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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Mısırın Kilogramı 5,74 TL'den İşlem Gördü

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Çanakkale Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı ortalama 5,74 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları da verilmiştir.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı ortalama 5,74 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
MısırKg5,74HTS
Buğday (ekmeklik)Kg7,90HTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg14,55HTS
Arpa (yemlik)Kg6,40MTS
Buğday (yemlik)Kg7,09MTS
İnek sütüLitre13,49MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

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