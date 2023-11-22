Çanakkale Ticaret Borsası'nda Mısırın Kilogramı 5,74 TL'den İşlem Gördü
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı ortalama 5,74 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları da verilmiştir.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı ortalama 5,74 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Mısır
|Kg
|5,74
|HTS
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|7,90
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|14,55
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,40
|MTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|7,09
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|13,49
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Ekonomi