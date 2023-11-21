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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Karkas Et Fiyatları Açıklandı

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Çanakkale Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı ortalama 220 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı ortalama 220 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Et (karkas)Kg220,00HTS
Mısır silajıKg1,26MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg190,00MTS
ZeytinKg119,98MTS
Muhtelif deniz ürünleriKg96,51MTS
İnek sütüLitre13,50MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Zeytinyağı Çanakkale Mısır Tarım Ekonomi Haberler

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