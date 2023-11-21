Çanakkale Ticaret Borsası'nda Karkas Et Fiyatları Açıklandı
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı ortalama 220 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı ortalama 220 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Et (karkas)
|Kg
|220,00
|HTS
|Mısır silajı
|Kg
|1,26
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|190,00
|MTS
|Zeytin
|Kg
|119,98
|MTS
|Muhtelif deniz ürünleri
|Kg
|96,51
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|13,50
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Ekonomi