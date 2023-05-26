Çanakkale Ticaret Borsası'nda Çeltik Kilogramı 13 Liradan Satıldı

Çanakkale Ticaret Borsası'nda çeltiğin kilogramı ortalama 13 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları da verildi.