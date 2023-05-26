Çanakkale Ticaret Borsası'nda Çeltik Kilogramı 13 Liradan Satıldı
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda çeltiğin kilogramı ortalama 13 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları da verildi.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda çeltiğin kilogramı ortalama 13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Çeltik
|Kg
|13,00
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|19,45
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|25,00
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|30,00
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|15,00
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|73,32
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|77,09
|MTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,56
|MTS
|Bal kabağı
|Kg
|15,00
|MTS
|Kuru incir
|Kg
|10,00
|MTS
|Çilek
|Kg
|20,00
|MTS
|Vişne
|Kg
|20,00
|MTS
|Muhtelif deniz ürünleri
|Kg
|150,77
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,81
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|20,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|13,78
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
Çanakkale Çeltik Ekonomi Haberler
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