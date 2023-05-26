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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Çeltik Kilogramı 13 Liradan Satıldı

Çanakkale Ticaret Borsası'nda Çeltik Kilogramı 13 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsası'nda çeltiğin kilogramı ortalama 13 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları da verildi.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda çeltiğin kilogramı ortalama 13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
ÇeltikKg13,00HTS
Pirinç (luna)Kg19,45HTS
Pirinç (Osmancık)Kg25,00HTS
Pirinç (baldo)Kg30,00HTS
Buğday (aşurelik)Kg15,00HTS
Zeytinyağı (ham)Kg73,32MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg77,09MTS
Arpa (yemlik)Kg6,56MTS
Bal kabağıKg15,00MTS
Kuru incirKg10,00MTS
ÇilekKg20,00MTS
VişneKg20,00MTS
Muhtelif deniz ürünleriKg150,77MTS
İnek sütüLitre10,81MTS
Koyun sütüLitre20,00MTS
Keçi sütüLitre13,78MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Çeltik Ekonomi Haberler

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