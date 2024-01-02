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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı 8 TL'den İşlem Gördü

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Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 8 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları da açıklandı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 8 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
BuğdayKg8,00HTS
Zeytinyağı (ham)Kg151,12HTS
Zeytinyağı (sızma)Kg252,27HTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg14,26MTS
Sığır (canlı)Kg250,00MTS
Dana (canlı)Adet78,840MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Çanakkale Borsa Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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