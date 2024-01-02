Çanakkale Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı 8 TL'den İşlem Gördü
Abone Ol
Güncelleme:
Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 8 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları da açıklandı.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 8 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday
|Kg
|8,00
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|151,12
|HTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|252,27
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|14,26
|MTS
|Sığır (canlı)
|Kg
|250,00
|MTS
|Dana (canlı)
|Adet
|78,840
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Ekonomi