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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı 8,30 Liradan İşlem Gördü

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Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 8,30 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları da verilmiştir.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 8,30 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
BuğdayKg8,30HTS
Buğday (kırık)Kg3,75HTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg13,93HTS
Ayçiçeği yağı (yemeklik)Litre38,50HTS
ZeytinKg75,97HTS
Buğday (ekmeklik)Kg7,64MTS
Arpa (beyaz)Kg6,80MTS
Arpa (yemlik)Kg5,50MTS
Kum şırnalıKg100,00MTS
İnek sütüLitre13,34MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Çanakkale Zeytin Borsa Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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