Çanakkale Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı 8,30 Liradan İşlem Gördü
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 8,30 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünler ve ortalama fiyatları da verilmiştir.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 8,30 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday
|Kg
|8,30
|HTS
|Buğday (kırık)
|Kg
|3,75
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|13,93
|HTS
|Ayçiçeği yağı (yemeklik)
|Litre
|38,50
|HTS
|Zeytin
|Kg
|75,97
|HTS
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|7,64
|MTS
|Arpa (beyaz)
|Kg
|6,80
|MTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,50
|MTS
|Kum şırnalı
|Kg
|100,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|13,34
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Ekonomi