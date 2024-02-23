Üye Girişi
Haberler

Çanakkale Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı 7,50 Liradan İşlem Gördü

Güncelleme:

Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 7,50 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 7,50 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
BuğdayKg7,50MTS
Buğday (cumhuriyet)Kg10,15MTS
ÇeltikKg23,24MTS
Elma (ithal)Kg4,08MTS
BalıkKg116,22MTS
KaridesKg34,00MTS
İnek sütüLitre10,98MTS
Koyun sütüLitre25,00MTS
Keçi sütüLitre18,00MTS
Sakatat (küçükbaş)Kg450,00HTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Çanakkale Tarım Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tedbirsiz sevk ne demek, tedbirsiz sevkte ne oluyor? Rüyada balık görmek ne demek? Rüyada balık yemek, tutmak, yakalamak, temizlemek ne demek? Rüyada bebek görmek ne demek? Rüyada kız ver erkek bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada telefon görmek ne demektir? Rüyada telefon satın almak, telefon kaybetmek, telefon bulmak, telefonla konuştuğunu görmek ne anlama gelmektedir? Icardi ceza alacak mı? Mauro Icardi kaç maç ceza alacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor neden yok? 23 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 52. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 23 Şubat Yalı Çapkını 59. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını Pelin ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! 24 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title