Çanakkale Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı 7,50 Liradan İşlem Gördü
Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 7,50 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 7,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday
|Kg
|7,50
|MTS
|Buğday (cumhuriyet)
|Kg
|10,15
|MTS
|Çeltik
|Kg
|23,24
|MTS
|Elma (ithal)
|Kg
|4,08
|MTS
|Balık
|Kg
|116,22
|MTS
|Karides
|Kg
|34,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,98
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|25,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|18,00
|MTS
|Sakatat (küçükbaş)
|Kg
|450,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı