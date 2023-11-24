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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Ayçiçeği Fiyatları Açıklandı

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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 14,60 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının detayları da verildi.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 14,60 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Ayçiçeği (yağlık)Kg14,60HTS
Pirinç (cameo)Kg23,51MTS
İnek sütüLitre13,08MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Çanakkale Tarım Ekonomi Haberler

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