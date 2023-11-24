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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Ayçiçeği Fiyatları Açıklandı

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 14,60 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve ortalama fiyatlarının detayları da verildi.