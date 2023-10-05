Çanakkale Ticaret Borsası'nda Ayçiçeği Fiyatları Açıklandı
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 14,12 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve fiyatlarının detayları da açıklandı.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 14,12 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|14,12
|HTS
|Domates
|Kg
|20,00
|MTS
|Patlıcan
|Kg
|20,00
|MTS
|Biber
|Kg
|24,00
|MTS
|Kavun
|Kg
|16,00
|MTS
|Karpuz
|Kg
|10,00
|MTS
|Muhtelif deniz mahsulleri
|Kg
|316,70
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,95
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Ekonomi