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Çanakkale Ticaret Borsası'nda Ayçiçeği Fiyatları Açıklandı

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Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 14,12 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ve fiyatlarının detayları da açıklandı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 14,12 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Ayçiçeği (yağlık)Kg14,12HTS
DomatesKg20,00MTS
PatlıcanKg20,00MTS
BiberKg24,00MTS
KavunKg16,00MTS
KarpuzKg10,00MTS
Muhtelif deniz mahsulleriKg316,70MTS
İnek sütüLitre11,95MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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