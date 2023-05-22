Çanakkale Ticaret Borsası
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Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğday yarmasının kilogramı ortalama 15,17 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğday yarmasının kilogramı ortalama 15,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday yarması
|Kg
|15,17
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|14,79
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|21,52
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|25,41
|HTS
|Pirinç (kırık)
|Kg
|4,50
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|6,25
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|88,00
|HTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|100,00
|HTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|95,00
|MTS
|Muhtelif deniz ürünleri
|Kg
|104,07
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,19
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
Çanakkale Ekonomi Haberler
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