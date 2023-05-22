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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğday yarmasının kilogramı ortalama 15,17 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda buğday yarmasının kilogramı ortalama 15,17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday yarmasıKg15,17HTS
Buğday (aşurelik)Kg14,79HTS
Pirinç (luna)Kg21,52HTS
Pirinç (Osmancık)Kg25,41HTS
Pirinç (kırık)Kg4,50HTS
Pirinç kepeğiKg6,25HTS
Zeytinyağı (ham)Kg88,00HTS
Zeytinyağı (sızma)Kg100,00HTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg95,00MTS
Muhtelif deniz ürünleriKg104,07MTS
İnek sütüLitre11,19MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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