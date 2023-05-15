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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,50 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,50HTS
YapakKg7,00HTS
Buğday (kırmızı)Kg6,00MTS
Zeytinyağı (ham)Kg78,74MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg88,00MTS
Balık Kg172,31MTS
İnek sütüLitre10,99MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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