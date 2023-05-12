Çanakkale Ticaret Borsası
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Çanakkale Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı ortalama 70 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı ortalama 70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|70,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|82,00
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|64,32
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,37
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|18,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|12,00
|MTS
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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