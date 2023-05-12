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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı ortalama 70 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı ortalama 70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Zeytinyağı (ham)Kg70,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg82,00MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg64,32MTS
İnek sütüLitre11,37MTS
Koyun sütüLitre18,00MTS
Keçi sütüLitre12,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Hamster Coin Zeytinyağı Çanakkale Ekonomi Haberler

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