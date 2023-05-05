Çanakkale Ticaret Borsası
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Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,80 liradan işlem gördü.
Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,80 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,80
|HTS
|Arpa (ithal)
|Kg
|5,26
|HTS
|Buğday (sert)
|Kg
|6,40
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|14,75
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|20,93
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|24,27
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|71,57
|HTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|80,00
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|80,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,06
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
Çanakkale Ekonomi Haberler
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