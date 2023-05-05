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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,80 liradan işlem gördü.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,80 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg5,80HTS
Arpa (ithal)Kg5,26HTS
Buğday (sert)Kg6,40HTS
Buğday (aşurelik)Kg14,75HTS
Pirinç (luna)Kg20,93HTS
Pirinç (Osmancık)Kg24,27HTS
Zeytinyağı (ham)Kg71,57HTS
Zeytinyağı (sızma)Kg80,00MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg80,00MTS
İnek sütüLitre11,06MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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