Çanakkale Ticaret Borsası
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Çanakkale Ticaret Borsasında ithal arpanın kilogramı ortalama 5,26 liradan işlem gördü.
Çanakkale Ticaret Borsasında ithal arpanın kilogramı ortalama 5,26 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (ithal)
|Kg
|5,26
|HTS
|Buğday (sert)
|Kg
|6,55
|HTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|91,97
|HTS
|Akivades
|Kg
|90,00
|MTS
|Kum şırlanı
|Kg
|60,00
|MTS
|Kuru incir
|Kg
|20,00
|MTS
|Vişne
|Kg
|20,00
|MTS
|Bal kabağı
|Kg
|15,00
|MTS
|Ayva
|Kg
|2,00
|MTS
|Çilek
|Kg
|20,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|12,50
|MTS
|Beyaz peynir
|Kg
|45,20
|İHR
|Otlu peynir
|Kg
|160,00
|İHR
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
İHR: İhracat
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
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