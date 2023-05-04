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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsasında ithal arpanın kilogramı ortalama 5,26 liradan işlem gördü.

Çanakkale Ticaret Borsasında ithal arpanın kilogramı ortalama 5,26 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (ithal)Kg5,26HTS
Buğday (sert)Kg6,55HTS
Zeytinyağı (sızma)Kg91,97HTS
AkivadesKg90,00MTS
Kum şırlanıKg60,00MTS
Kuru incirKg20,00MTS
VişneKg20,00MTS
Bal kabağıKg15,00MTS
AyvaKg2,00MTS
ÇilekKg20,00MTS
İnek sütüLitre12,50MTS
Beyaz peynirKg45,20İHR
Otlu peynirKg160,00İHR
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

İHR: İhracat

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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