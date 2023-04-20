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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsası'nda ikinci derece sert buğdayın kilogramı ortalama 6 liradan işlem gördü.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda ikinci derece sert buğdayın kilogramı ortalama 6 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (2. derece sert)Kg6,00HTS
SamanKg1,75HTS
Mantar (kuzugöbeği)Kg40,00MTS
Zeytinyağı (ham)Kg65,00MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg89,23MTS
İnek sütüLitre10,50MTS
Koyun sütüLitre18,00MTS
Keçi sütüLitre14,00MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Zeytinyağı Çanakkale Ekonomi Haberler

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