Çanakkale Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Çanakkale Ticaret Borsası'nda baldo pirincin kilogramı ortalama 29,97 liradan işlem gördü.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda baldo pirincin kilogramı ortalama 29,97 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (baldo)
|Kg
|29,97
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|22,30
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|13,74
|HTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,00
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|10,70
|MTS
|Elma
|Kg
|4,68
|MTS
|Kanola
|Kg
|8,50
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,18
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|18,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|12,00
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi
Çanakkale Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500