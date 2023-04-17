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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Çanakkale Ticaret Borsası'nda baldo pirincin kilogramı ortalama 29,97 liradan işlem gördü.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda baldo pirincin kilogramı ortalama 29,97 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (baldo)Kg29,97HTS
Pirinç (luna)Kg22,30HTS
Buğday (aşurelik)Kg13,74HTS
Buğday (yemlik)Kg6,00MTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg10,70MTS
ElmaKg4,68MTS
Kanola Kg8,50MTS
İnek sütüLitre11,18MTS
Koyun sütüLitre18,00MTS
Keçi sütüLitre12,00MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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