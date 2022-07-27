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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında kanolanın kilogramı ortalama 13,25 liradan satıldı.

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Çanakkale Ticaret Borsasında kanolanın kilogramı ortalama 13,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
KanolaKg13,25HTS
İnek sütüLitre7,31MTS
Koyun sütüLitre11,10MTS
Keçi sütüLitre6,96MTS
KayısıKg7,36MTS
ŞeftaliKg10,00MTS
KarpuzKg2,12MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Çanakkale Ekonomi Haberler

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