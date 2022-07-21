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Çanakkale Ticaret Borsası

AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Arpa (yemlik)Kg6,32HTS
Buğday (aşurelik)Kg12,35HTS
Buğday yarmasıKg12,00HTS
ZeytinKg9,50HTS
Kuru soğanKg0,70MTS
PatatesKg1,23MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

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