Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 6,17 HTS Kanola Kg 12,59 HTS Zeytin Kg 12,80 MTS Buğday (kırmızı) Kg 6,98 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Haberler ›› Ekonomi ›› Çanakkale Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.