Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında kanolanın kilogramı ortalama 12,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Kanola Kg 12,80 HTS Arpa (yemlik) Kg 6,13 HTS Buğday (yemlik) Kg 6,42 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 45,25 HTS Zeytinyağı (sızma) Kg 57,00 HTS Kuru soğan Kg 2,24 MTS Patates Kg 2,49 MTS İnek sütü Litre 7,43 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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