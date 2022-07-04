Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı ortalama 2,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Buğday kepeği Kg 2,40 HTS Buğday (aşurelik) Kg 6,97 HTS Buğday (kırık) Kg 2,50 HTS Buğday (kırmızı) Kg 6,16 MTS Yumurta Adet 0,57 HTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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