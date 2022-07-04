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Çanakkale Ticaret Borsası

AA - Burak Akay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı ortalama 2,40 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı ortalama 2,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday kepeğiKg2,40HTS
Buğday (aşurelik)Kg6,97HTS
Buğday (kırık)Kg2,50HTS
Buğday (kırmızı)Kg6,16MTS
YumurtaAdet0,57HTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

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