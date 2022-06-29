Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında aşurelik buğdayın kilogramı ortalama 10,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Buğday (aşurelik) Kg 10,50 HTS Buğday (kırık) Kg 6,20 HTS Yumurta Adet 1,88 HTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 53,66 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 44,78 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 58,28 MTS Ayva Kg 3,50 MTS Çilek Kg 15,00 MTS Keçi sütü Litre 7,19 MTS Koyun sütü Litre 9,38 MTS İnek sütü Litre 6,58 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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