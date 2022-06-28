Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 6,03 HTS Zeytin Kg 25,00 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 50,00 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 31,13 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 47,65 MTS Gümüş balığı Kg 17,50 MTS Çilek Kg 12,86 MTS Keçi sütü Litre 7,77 MTS Koyun sütü Litre 9,62 MTS İnek sütü Litre 6,45 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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