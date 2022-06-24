Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 10,22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (luna) Kg 10,22 HTS Pirinç (Osmancık) Kg 20,00 HTS Buğday (aşurelik) Kg 4,80 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 40,00 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 56,60 MTS Ceviz içi Kg 30,33 MTS Çilek Kg 16,00 MTS Kiraz Kg 9,99 MTS Fasulye Kg 9,46 MTS İnek sütü Litre 7,43 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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