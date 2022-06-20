Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 6,35 HTS Pirinç (luna) Kg 9,93 HTS Zeytin Kg 15,07 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 34,98 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 53,35 MTS İnek sütü Litre 6,47 MTS Koyun sütü Litre 8,87 MTS Keçi sütü Litre 6,74 MTS Patates Kg 1,22 MTS Soğan Kg 0,67 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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