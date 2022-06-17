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Çanakkale Ticaret Borsası

AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsasında sızma zeytinyağının kilogramı ortalama 49,72 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsasında sızma zeytinyağının kilogramı ortalama 49,72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Zeytinyağı (sızma)Kg49,72HTS
İnek sütüLitre6,62MTS
Koyun sütüLitre10,00MTS
Keçi sütüLitre8,00MTS
Kuru soğanKg0,64MTS
PatatesKg1,22MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Zeytinyağı Çanakkale Ekonomi Haberler

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