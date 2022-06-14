Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
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Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,45 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,45
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|11,00
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|13,05
|HTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|53,50
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|8,41
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|6,51
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|6,25
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Burak Akay - Ekonomi
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