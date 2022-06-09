Çanakkale Ticaret Borsası - Haberler

Çanakkale Ticaret Borsası'nda ham zeytinyağının kilogramı ortalama 40,84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Zeytinyağı (ham) Kg 40,84 HTS Petek bal Kg 50,56 HTS Süzme bal Kg 30,14 HTS Propolis Kg 440,45 HTS

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HTS: Hazır Tüccar Satışı