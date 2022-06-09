Çanakkale Ticaret Borsası - Haberler

Çanakkale Ticaret Borsası
AA - Burak Akay - Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası'nda ham zeytinyağının kilogramı ortalama 40,84 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsası'nda ham zeytinyağının kilogramı ortalama 40,84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|40,84
|HTS
|Petek bal
|Kg
|50,56
|HTS
|Süzme bal
|Kg
|30,14
|HTS
|Propolis
|Kg
|440,45
|HTS
AA / Burak Akay - Ekonomi
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