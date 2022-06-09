Çanakkale Ticaret Borsası - Haberler

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Çanakkale Ticaret Borsası

AA - Burak Akay - Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası'nda ham zeytinyağının kilogramı ortalama 40,84 liradan satıldı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda ham zeytinyağının kilogramı ortalama 40,84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Zeytinyağı (ham)Kg40,84HTS
Petek balKg50,56HTS
Süzme balKg30,14HTS
PropolisKg440,45HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Burak Akay - Ekonomi

Hamster Coin Zeytinyağı Çanakkale Ekonomi Haberler

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